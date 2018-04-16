Он снова отрицал применение химического оружия в Думе 7 апреля

"Я могу гарантировать, что Россия не пыталась манипулировать место" , - заявил Лавров в интервью BBC .

Лавров снова отрицал применение химического оружия в Думе 7 апреля.

"Я не могу быть невежливым с главами других государств, но вы процитировали лидеров Франции, Великобритании и США, и, честно говоря, все доказательства, которые они приводят, основанные на сообщениях СМИ и социальных сетей" , - отметил Лавров.

По его словам, химической атаки не было. "То, что произошло, было постановкой" , - добавил Лавров.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.