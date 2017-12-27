|Первые ласточки Волкера: Утренние новости от Пономаря
|27.12.2017 07:15
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Среда — экватор праздничной недели. Что нужно отметить?
Об этом на facebook пишет политический обозреватель Олег Пономарь, информирует еizvestia.com.
— Сегодня большой день. Сегодня должен состояться обмен пленными между Украиной и Россией. Это первые ласточки Волкера и, конечно, большое спасибо всем, кто над этим работал с украинской стороны и всем, кто причастен.
— Много санкций не бывает:
— Один олигарх пока остается в «тихой стране с вкусным кофе» (с)
(если вы помните откуда это, О.П.):
Читайте: Утренние новости от Олега Пономаря
— Бум!:
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