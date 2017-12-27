Среда — экватор праздничной недели. Что нужно отметить?

Об этом на facebook пишет политический обозреватель Олег Пономарь, информирует еizvestia.com.

— Сегодня большой день. Сегодня должен состояться обмен пленными между Украиной и Россией. Это первые ласточки Волкера и, конечно, большое спасибо всем, кто над этим работал с украинской стороны и всем, кто причастен.

— Много санкций не бывает:

Китай заявил о прекращении поставок нефтепродуктов в Северную Корею.

— Один олигарх пока остается в «тихой стране с вкусным кофе» (с) (если вы помните откуда это, О.П.):

Суд Австрии дал Фирташу отсрочку от экстрадиции в США на время апелляции.

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— Бум!:

Самолет ВВС Сирии сбили с земли войска оппозиции Асаду.

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