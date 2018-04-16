В Украине в преддверии президентских и парламентских выборов обеспокоились, как защититься от вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс.

Это не урегулируешь законодательно. Для киберзащиты нужны технологические разработки», — заявил нардеп от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Александр Черненко, который занимается избирательной реформой, информирует svodka.net.

По его словам, на законодательном уровне прописан запрет на агитацию в иностранных СМИ, финансирование иностранными физическими и юридическими лицами избирательных кампаний в Украине и так далее. Но это не лишает Россию возможности применять в Украине более изощренные технологии.

«Мы все знаем, сколько россияне тратят денег на ботов, сколько потратили на вмешательство в американские выборы. Они не будут экономить на этом. Поэтому вопрос стоит не столько в законодательстве, сколько в технологических разработках Центральной избирательной комиссией, обеспечении серверов каналов связи и в целом информационной системы выборов», — подчеркнул Черненко.

В то же время в оппозиции иначе трактуют заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Российская Федерация будет пытаться любыми способами повлиять на результат президентских и парламентских выборов 2019 года.

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Так, внефракционный депутат Виктор Чумак согласен, что необходимо защищать себя от вмешательства России, но нужно это делать с умом.

«Как Порошенко хочет это делать? Уничтожить оппозиционеров и назвать всех, кто его критикует, агентами Кремля? Поэтому говорить об этом я смогу тогда, когда увижу предложенные механизмы», — сказал он.

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