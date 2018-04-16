"Мама плакала, на колени вставала:" сынок, все дети как дети, а ты у меня сошел с ума "

"Я пошел служить в армию еще в Советском Союзе, в 1989-м, а вернулся в свободную Украину. В Луганской области уже появились пацаны в бордовых пиджаках, крутились у шахт. Началась контрабанда, рейдерство, отжим. У меня состояние было. .. ну на грани срыва. Я тогда спортом занимался, одни мои знакомые пошли в милицию, другие, наоборот, надели золотые цепи на шею. А я принял решение уйти в лес" , - заявил чиновник в интервью " Гордону " .

По его словам, уйти в отшельники его побудили "сомнения".

"Я прожил в лесу три года: ни электричества, ни других благ цивилизации не было. Жил отшельником в землянке. Родные приезжали, мама плакала, на колени вставала:" сынок, все дети как дети, а ты у меня сошел с ума, повернись домой " . А я не мог, мне нужно было разобраться в себе, найти себя " , - заявил Гарбуз.

Он рассказал, что в лесу у него возникли конфликты с волчицей, жившей по соседству с его землянкой.

"В конце концов я ее убил. Но у нее, оказывается, были волчата. Я их потом нашел со своими собаками. Волчата уже умирали от голода. Естественно, начал их выхаживать, это был мой крест за убийство их матери. Волчата ожили, окрепли , я решил выбрать себе самого сильного, а других раздать. Бросал им мясо, они за него дрались, а я наблюдал. Изо дня в день наблюдал и выбрал сильнейшего. Через некоторое время понял: сильный - не всегда самый храбрый. Тогда я выбрал наиболее храброго и только через полтора месяца выбрал умного. Им оказалась маленькая волчица, вообще ни разу не билась за первый кусок мяса, потому что знала: еще шесть кусков я точно дам" , - сказал Гарбуз.

Напомним, что согласно официальной биографии Тыквы, он с сентября 1990 года по сентябрь 1991 был учителем истории и труда, затем до марта 1992 года не работал, а в следующие 11 лет руководил фермерским хозяйством в селе Фоминское.