В Украине в течение двух ближайших лет подорожают хлебобулочные изделия.

По словам директора ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, прогнозируемое подорожание составляет 1,7-2% в месяц, передает со ссылкой на .

"В Украине цена черного хлеба отличается от европейской на 15%. На белый хлеб разница с Европой составляет 30%", - сказал знаток.

В то же время он отметил, что цена на зерновые останется стабильной. Ведь в Украине цена на хлеб политическая. Поэтому стоимость сырья и муки растет быстрее, чем цена на хлеб.

За март быстро подорожали овощи и мясо. Больше только прибавили в цене морковь, свекла, капуста, свинина, говядина и вареная колбаса.

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