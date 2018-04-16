Компания "Укртатнафта", связанная с бизнесменом Игорем Коломойским, обратилась в Министерство экономического развития и торговли с просьбой установить квоты на импортные поставки бензина и топлива, и в минувшую пятницу импорт был остановлен, а официальной причиной назвали технические проблемы с платежным модулем, заявил экс-руководитель пресс-службы Министерства инфраструктуры Эльдар Салимов. Эльдар Салимов: Сказала "Укртатнафта", что импорт нефтепродуктов нужно ограничить? Энергетическая таможня ответила "есть" Фото: Eldar Salim / Facebook "Чем отличается Коломойский от правительства? Решения Коломойского реализуются быстро и без бюрократических погоджень. Сказала "Укртатнафта", что импорт нефтепродуктов нужно ограничить? Энергетическая таможня ответила "есть" и, не дожидаясь решения правительства, остановила в пятницу весь импорт нефтепродуктов. В среднем бюджет теряет каждые сутки простоя 336 млн грн прямых платежей от импорта бензина, дизеля, ЛПГ (сжиженный газ. – ). Официальная причина – не перегружается платежный модуль в базе. Конечно-конечно, модуль виноват", – написал он. https://www.facebook.com/eldar.salim.735/posts/359249394573583 В период с 14-го по 16 апреля импорт нефтепродуктов в Украину был остановлен из-за сбоя в работе Энергетической таможни и Госказначейства, сообщило сегодня издание "НефтеРынок" со ссылкой на данные сразу нескольких импортеров топлива. "По словам источника "НефтеРынка" в Энергетической таможне Госфискальной службы, в пятницу казначейство меняло программное обеспечение, что и вызвало сбой в работе ведомства", – отмечает портал."Укртатнафта", оперативное управление которой осуществляет менеджмент, связанный с группой "Приват", в конце марта обратилась в Министерство экономического развития и торговли с просьбой провести специальное расследование по поводу поставок в Украину импортных нефтепродуктов, писал портал Enkorr. Также компания попросила установить на основании результатов расследования квоты на импортные поставки бензина и дизтоплива. В "Консалтинговой группе А-95" отметили, что введение квот повлечет за собой рост цен на топливо в Украине и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли, писало издание. Нефтегазовая ассоциация Украины призвала межведомственную комиссию при Минэкономразвития отклонить требование "Укртатнафты" по ограничению импорта нефтепродуктов путем введения квот и не допустить монополизации рынка.18 апреля Всеукраинское движение "АвтоЕвроСила" и другие общественные организации из-за возможного роста цен на топливо намерены провести всеукраинскую акцию протеста. Они собираются пикетировать Кабмин и блокировать АЗС по всей стране, пишет "РБК-Украина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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