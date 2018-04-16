|Экс-глава пресс-службы Мининфраструктуры заявил, что из-за "Укртатнафты" бюджет теряет 336 млн грн в сутки
|16.04.2018 20:12
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https://www.facebook.com/eldar.salim.735/posts/359249394573583
В период с 14-го по 16 апреля импорт нефтепродуктов в Украину был остановлен из-за сбоя в работе Энергетической таможни и Госказначейства, сообщило сегодня издание "НефтеРынок" со ссылкой на данные сразу нескольких импортеров топлива. "По словам источника "НефтеРынка" в Энергетической таможне Госфискальной службы, в пятницу казначейство меняло программное обеспечение, что и вызвало сбой в работе ведомства", – отмечает портал."Укртатнафта", оперативное управление которой осуществляет менеджмент, связанный с группой "Приват", в конце марта обратилась в Министерство экономического развития и торговли с просьбой провести специальное расследование по поводу поставок в Украину импортных нефтепродуктов, писал портал Enkorr. Также компания попросила установить на основании результатов расследования квоты на импортные поставки бензина и дизтоплива. В "Консалтинговой группе А-95" отметили, что введение квот повлечет за собой рост цен на топливо в Украине и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли, писало издание. Нефтегазовая ассоциация Украины призвала межведомственную комиссию при Минэкономразвития отклонить требование "Укртатнафты" по ограничению импорта нефтепродуктов путем введения квот и не допустить монополизации рынка.18 апреля Всеукраинское движение "АвтоЕвроСила" и другие общественные организации из-за возможного роста цен на топливо намерены провести всеукраинскую акцию протеста. Они собираются пикетировать Кабмин и блокировать АЗС по всей стране, пишет "РБК-Украина".
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