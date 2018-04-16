В Южной Африке движение транспорта полностью остановилось из-за слона, который начало ритмично протягивать задние ноги, будто заниматься йогой, сообщает Корреспондент . По данным источника, заснять слоновую йогу повезло фотографам дикой природы, которые приехали в национальный парк на съемку. Слон разминал мышцы перед крутым подъемом. Кроме этого, из-за животного движение транспорта полностью остановилось. Как сообщал svodka.net, 21 сентября, в Одессе на улице Садовой цирковой слон вышел и гулял по проезжей части . Слон большого размера вышел на перекресток с Торговой, чем создал огромное количество проблем для водителей транспортных средств, не давая им проехать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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