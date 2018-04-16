часть Блок Петра Порошенко поддержит избрание новых членов Центральной избирательной комиссии в четверг. Об этом после заседания фракции БПП сообщил народный депутат Украины Игорь Кононенко, передает корреспондент .

"Мы обсуждали выборы членов ЦИК. Позиция фракции в том, что мы настаиваем на рассмотрении в среду на комитете этого вопроса, а в четверг - вынесение в сессионный зал, где мы смогли бы отправить нынешний состав ЦИК, полномочия которых закончились, и выбрать новых", - сообщил Кононенко.

Он добавил, что голоса в сессионном зале парламента для избрания новых членов ЦИК будут найдены.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что переизбрание Центральной избирательной комиссии в Украине является приоритетом США.

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