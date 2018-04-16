Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило от органов власти 15 антикоррупционных программ, однако 10 из них оставило без рассмотрения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передает со ссылкой на .

Сообщается, что на согласование в НАПК поступило 15 антикоррупционных программ, однако 10 из них оставили без рассмотрения и вернули органам, которые их направили. Среди наиболее типичных причин возврата антикоррупционных программ были:

отсутствие полного пакета документов, предоставленного на согласование вместе с антикоррупционной программой; отсутствие материалов о проведении публичного обсуждения проекта антикоррупционной программы; представление на согласование не утвержденной в установленном порядке антикоррупционной программы.

Также сообщается, что по состоянию на 12 апреля 2018 согласовано две антикоррупционные программы - Генеральной прокуратуры и Национальной гвардии Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК начало полную проверку е-деклараций экс-руководителя ведомства Натальи Корчак.

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