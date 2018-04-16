В Ялте (оккупированный Российской Федерацией Крым) на дорогах образовались трещины.

Соответствующие снимки размещены на странице «RoksolanaToday&Крым» в Twitter, информирует svodka.net.

‏»Ялта. Она уползает из гавани. Частями», — говорится в описании фото.

Стоит отметить, что при аннексии Крыма Россией активно использовался лозунг о том, что полуостров наконец «вернулся в родную гавань». Однако за время оккупации Крыма его состояние только ухудшилось.

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