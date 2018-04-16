|Ялта уползает из гавани: В сети поделились новыми грустными снимками из Крыма
|16.04.2018 20:21
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В Ялте (оккупированный Российской Федерацией Крым) на дорогах образовались трещины.
Соответствующие снимки размещены на странице «RoksolanaToday&Крым» в Twitter, информирует svodka.net.
»Ялта. Она уползает из гавани. Частями», — говорится в описании фото.
Стоит отметить, что при аннексии Крыма Россией активно использовался лозунг о том, что полуостров наконец «вернулся в родную гавань». Однако за время оккупации Крыма его состояние только ухудшилось.
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