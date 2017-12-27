Оккупанты на Донбассе применяли минометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинских военных обстреливали на луганском направлении Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Согласно сводке, на луганском направлении из минометов и пулеметов обстреливали украинские позиции возле Станицы Луганской и Луганского. Здесь также зафиксировали пролет вражеского беспилотника.На других участках фронта огонь не открывался, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1800552706622194 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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