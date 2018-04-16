|Брат Панова: Доказательствами вины человека в РФ служат оценочные суждения ФСБ, взятые из социальных сетей
|16.04.2018 20:21
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https://www.facebook.com/igor.kotelianets/posts/10214048401437597
Он добавил, что в "доказательствах" вины ФСБ приводит факт того, что Панов был добровольцем в АТО. "Доказательствами вины человека в РФ служат оценочные суждения ФСБ, взятые из социальных сетей, о негативном отношении Жени к оккупации Россией Крыма, а также на основе того факта, что в 2014 году он охотно уходил защищать свою страну. Понятно, что все это цирк и не имеет отношения к тому, как Женя будет освобожден и как вернется на материк. Но огромное количество подписавшихся под этим лишенным всяких намеков на здравый смысл талмудом мусора отправится прямиком в материалы дела Международного уголовного суда. Женя будет с нами. А вот их будет судить настоящий суд", – подчеркнул брат Панова.10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении терактов в Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. В ведомстве также заявили о гибели двух российских военнослужащих. Президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ "циничными и бессмысленными фантазиями".Позже выяснилось, что в рамках дела так называемых крымских диверсантов были задержаны три украинских гражданина: Андрей Захтей, Редван Сулейманов и прежний участник АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, волонтер Панов.В комментарии "ГОРДОН" Котелянец рассказал, что Панова задержали российские пограничники на въезде в Крым. "Мы знаем, что его попросили волонтеры съездить в Крым, забрать людей, которые хотели переселиться на материк, им угрожали оккупационные власти из-за их проукраинской позиции", – уточнил он.11 августа 2016 года Киевский районный суд Симферополя арестовал Панова по подозрению в подготовке теракта. В октябре Захтея и Панова вывезли из оккупированного Крыма на территорию РФ. Они находились в московском СИЗО "Лефортово".8 декабря стало известно, что Панов подал заявление о пытках в Следственный комитет РФ. Согласно данным российского издания "Медиазона", в своем заявлении Панов указал, что "после задержания сотрудники ФСБ избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком".В феврале 2017 года Панова и Захтея этапировали обратно в Крым. Панов удерживается в СИЗО №1 Симферополя.Котелянец сообщал, что российские силовики принуждали Панова пойти на сделку со следствием.4 апреля 2018 года Сулейманов вышел на свободу.В тот же день Панову продлили арест еще на шесть месяцев.
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