В воскресенье, 15 апреля, в государственной лотерее "Лото-Забава" выигран 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает

Счастливчик стал 288-м миллионером "Лото-Забава" за все время существования лотереи и уже девятым за этот год.

Выигрышный билет № 0063605 приобретен в пгт Чернобай Черкасской области на точке продажи лотерейных билетов по адресу: ул. Центральная, 91 (магазин "Универмаг" - ред.).

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителя и пригласил новоиспеченного богача присоединиться к закрытому "Клубу миллионеров "М.С.Л." . Он также может воспользоваться VIP-программой - "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.

"В рамках программы новоиспеченному миллионеру предлагается окунуться в мир сладкой жизни в стиле luxury и провести незабываемый уик-энд. Кульминационным событием двух дней станет участие в воскресном прямом эфире "Лото-Забава", где любимца Фортуны лично поздравят ведущие - Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк", - рассказали в пресс-службе компании.

Недавно такой программой воспользовался победитель "Лото-Забава" Григорий Цапура из села Оришковцы Тернопольской области. Как прошли его два дня из жизни миллионера, смотрите здесь.

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