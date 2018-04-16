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Захарченко заявил, что готов подписать документ о снятии торговых пошлин для группировки "ЛНР"
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16.04.2018 20:30
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Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко
распорядился унифицировать "таможенные" отношения с районами
Луганской области, занятыми группировкой "ЛНР". Захарченко провел
совещание со своими "вице-премьерами" Фото: smdnr.ru Как сообщает
сайт "совета министров ДНР", Захарченко готов подписать документ об
отмене сборов для продукции, произведенной "ЛНР" и "ДНР" друг
для друга."На сегодняшний день многие разночтения в законодательной
базе "ЛНР" и "ДНР" уже убраны", – отметил Захарченко."Зеленая
карта", разработанная в оккупированном Донецке, также унифицирует
системы таможенных отношений "республик" с РФ, говорится в
сообщении.31 января исполняющий обязанности главаря террористов
"ЛНР" Леонид Пасечник посетил Донецк, где договорился с
возглавляющим боевиков "ДНР" Александром Захарченко о создании
"единого таможенного пространства" между оккупированными районами
Донецкой и Луганской областей.В начале года украинские СМИ
распространили сообщение общественной инициативы "Правое дело"
о борьбе между главарями "ЛНР" и "ДНР" за контроль над
финансовыми потоками по добыче и реализации угля, ликероводочных и
табачных изделий.19 января боевики "ЛНР", которые контролируют
часть территорий Луганской области, ввели ограничения на
перевозку продуктов питания на "границе" с территориями,
подконтрольными боевикам "ДНР".
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