Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко распорядился унифицировать "таможенные" отношения с районами Луганской области, занятыми группировкой "ЛНР". Захарченко провел совещание со своими "вице-премьерами" Фото: smdnr.ru Как сообщает сайт "совета министров ДНР", Захарченко готов подписать документ об отмене сборов для продукции, произведенной "ЛНР" и "ДНР" друг для друга."На сегодняшний день многие разночтения в законодательной базе "ЛНР" и "ДНР" уже убраны", – отметил Захарченко."Зеленая карта", разработанная в оккупированном Донецке, также унифицирует системы таможенных отношений "республик" с РФ, говорится в сообщении.31 января исполняющий обязанности главаря террористов "ЛНР" Леонид Пасечник посетил Донецк, где договорился с возглавляющим боевиков "ДНР" Александром Захарченко о создании "единого таможенного пространства" между оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.В начале года украинские СМИ распространили сообщение общественной инициативы "Правое дело" о борьбе между главарями "ЛНР" и "ДНР" за контроль над финансовыми потоками по добыче и реализации угля, ликероводочных и табачных изделий.19 января боевики "ЛНР", которые контролируют часть территорий Луганской области, ввели ограничения на перевозку продуктов питания на "границе" с территориями, подконтрольными боевикам "ДНР". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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