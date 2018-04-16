Онкологи назвали симптомы, которые позволяют пациентам самостоятельно диагностировать рак на ранней стадии, сообщает gogetnews .

По словам врачей, резкое снижение веса, температурные скачки, усталость, сонливость, диарея, нарушение пищеварения, головные боли и головокружения указывают на развивающееся онкологическое заболевание.

Стоит отметить, что эти признаки не могут говорить о 100-процентном наличие рака, но это сигнал для проведения обследования. Только после полной диагностики медик сможет поставить точный диагноз.

Кроме этого, ученые рекомендуют не ждать тревожных признаков и регулярно являться на скрининги. Только профилактические мероприятия позволят найти и обезвредить раковые клетки.

Как сообщал svodka.net, американские ученые выяснили, что для человека, который ведет активный образ жизни и занимается спортом, является необходимым употребление сахара - главного источника глюкозы, наиболее быстро превращающейся в энергию.

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