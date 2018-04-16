В январе-феврале 2018 года денежные объемы экспорта в страны Европейского союза превысили объемы импорта. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает

Так, в частности, согласно данным Госстатистики, в январе-феврале текущего года экспорт товаров в страны ЕС составил 3323,8 млн долларов, что на 36,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Импорт товаров из ЕС составил 3308,1 млн долларов, что на 17,8% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

При этом торговое сальдо было положительным и составило 15,7 млн долларов.

Напомним, в январе феврале Украина увеличила денежные объемы экспорта на 17,9%, а импорта — на 20,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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