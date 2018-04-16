Президент США Дональд Трамп не оставляет намерений осуществить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент всё ещё хотел бы встретиться с Путиным. Опять же, он считает, что для только мира будет лучше, если у них сложатся хорошие отношения. Но это будет зависеть от действий России», — цитирует официальный сайт Белого дома слова пресс-секретаря Сары Сандерс, информирует svodka.net.

По словам спикера, в Вашингтоне выражают надежду на перемены в поведении представителей Кремля.

Напомним, ранее Сандерс подчеркивала, что новые санкции, введенные США против России, не повлияют на подготовку встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина – и на то есть причина. По ее словам, Трамп может попытаться надавить на своего коллегу, чтобы «русские изменили свое поведение».

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