|В реке на Буковине нашли тело младенца
|16.04.2018 20:39
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В Черновицкой области в реке местные жители обнаружили тело мальчика-младенца. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает
"Утром 16 апреля полиции поступило сообщение об обнаружении на территории города Вашковцы в реке Теплица мертвого новорожденного мальчика. Тело младенца находилось в полиэтиленовом пакете", - говорится в сообщении.
По результатам осмотра тела ребенка, видимых телесных повреждений не обнаружено.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Для установления причин смерти тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Напомним, нетрезвая мать в Николаеве сбросила с моста девятимесячного ребенка, которого спасли патрульный вместе с рыбаками.