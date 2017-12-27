"" представил болельщикам мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют",передает со ссылкой на .

Главными героями анимационной ленты стали запорожские казаки Грай, Око и Тур. В уходящем 2017 году легендарным мультперсонажам исполняется 50 лет. Над новинкой в течение двух месяцев работали специалисты студии Baraban, обладающей правами на образы казаков. В производстве были задействованы 13 человек.

По словам исполнительного продюсера студии Евгения Татаринова, казаки остаются любимыми национальными мультперсонажами в Украине. В анимации представлены игроки "Шахтера" Тайсон, Андрей Пятов, Дарио Срна и главный тренер Паулу Фонсека.

По сюжету, "" путешествует зажигательным Львовом и деловитым Харьковом, чтобы в конце концов вернуться в родной Донецк под украинским флагом.

Первую часть сезона команда закончила на 1-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав в 19 турах 42 очка. Также команда Паулу Фонсеки вышла в плей-офф Лиги чемпионов и полуфинал Кубка Украины.

Первый официальный матч в новом году "" сыграет против "Черноморца" в 20-м туре УПЛ. 21 февраля "горняки" сыграют против "Ромы" в 1/8 финала ЛЧ.

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