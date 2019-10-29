С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота".

Об этом сообщают на странице КГГА в Facebook.

Сообщается, что в остальное время станция будет работать в обычном режиме.

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года. В метрополитене призывают учитывать эту информацию при планировании маршрутов, а также приносят извинения за временные неудобства, пишет bigmir.net

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