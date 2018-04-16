Скандалы между Польшей и Украиной выгодны российской пропаганде.

Об этом «Апострофу» заявил политолог, советник министра иностранных дел Польши профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский, информирует svodka.net.

«Это не спор (между Украиной и Польшей, — ред.) о национальном достоинстве. Тут вопрос в следующем: хотите дать больше патронов российский пропаганде, чтобы она стреляла ими по польской общественной мысли? Еще Наполеон говорил, что на войне нельзя делать того, что враг хочет, чтобы ты сделал. Сам факт, что враг хочет, чтобы ты что-то совершил, является достаточным поводом так не делать», — отметил он.

По словам политолога, Москва хочет, чтобы Украину видели как «бандеровскую» страну, с традициями сотрудничества с Третьим Рейхом и так далее.

«Это политический вызов — как сделать так, чтобы украинское национальное достоинство на уровне общественного мнения не страдало и чтобы польское национальное достоинство на уровне общественного мнения (ибо это не спор между правительствами) приняло эту ситуацию. Нужно думать не о том, что было несколько десятилетий назад, а о том, какие будут последствия принятых сейчас решений. Очевидно, что только одна страна имеет выгоду в этой ситуации», — подытожил он.

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