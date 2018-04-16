|Разоблачена группировка, причастная к антисемитским акциям в Чернигове - СБУ
|16.04.2018 20:46
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https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2109439809286013
"Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили "инструкции" по ведению подрывной деятельности и материалы с антисемитской и пророссийской пропагандой. По заключению специалистов, обнаруженные материалы содержали откровенные призывы к агрессивным действиям в отношении представителей определенного национального меньшинства, провоцировали вражду между людьми различных национальностей и вероисповеданий. Указанные брошюры преступник получал от своего "куратора" через интернет и тиражировал с помощью принтера", – рассказали в СБУ.О задержаниях фигурантов дела не сообщается.
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