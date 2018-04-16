Министр МВД Арсен Аваков и первый заместитель Главы НПУ Вячесалв Аброськин в рамках официального визита в США, посетили Мемориал жертвам украинского Голодомора-Геноцида 1932-1933 годов. Об этом Аброськин написал на странице в Facebook, передает .

“Вместе с министром внутренних дел Arsen Avakov нахожусь в составе официальной делегации в США. Вчера в Вашингтоне посетили Мемориал жертвам украинского Голодомора-Геноцида 1932-1933 годов и положили символический букет из колосков”, — написал он.

По словам Аброськина, “стоя у мемориала и глядя на изображение колосьев” он вспомнил слова своей бабушки “о том, как в далеких 30-х годах НКВД забирали Последнее зерно, обрекая на голодную смерть и старых, и малых”.

Напомним, Аваков и Аброськин находятся с официальным визитом в США. В рамках поездки запланированы их встречи с представителями Государственного департамента США и Федерального бюро расследований.

Украинские правоохранители намерены обсудить с коллегами из Вашингтона “и политические вопросы, и вопросы касательно деятельности МВД”. Ключевым же вопросам на повестке визита у Авакова назвали — “противодействие российской гибридной войне”.

Напомним, также, как писал , накануне в НПУ отчиталась о борьбе с преступностью. По данным, озвученным Аброськиным, количество выявленных ОПГ в этом году выросло почти в два раза.

Также он рассказал о том, что в украинских судах (начиная с 2014 года) “застряли” на рассмотрении более 60% уголовных дел полиции.

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