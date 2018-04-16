Заместитель директора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек прокомментировал ситуацию с употреблением допинга капитаном "Шахтера" Дарио Срной, передает со ссылкой на .

"В допинг-пробе Срны были обнаружены увеличенные показатели ендокринальних компонентов. Это комплексная поддержка организма, который подвергается большим нагрузкам. Интересно, что не был увеличен тестостерон, но что-то было не так.

Повышения спортивных результатов в командных видах спорта не очень эффективно, потому что играет команда. Пробу брали за соревнованиями. Если ее берут в субботу или воскресенье, то это соревновательный период, если в понедельник или вторник - нет. Было установлено, что спортсмен принимал препарат, не осознавая того, что он запрещен.

Не думаю, что здесь должны быть претензии к врачам клуба. Насколько мне известно, Срна консультировался с другими врачами. Хотя, конечно, нельзя сказать, что футболист совсем не виноват. По балансу доказательств было установлено, что его вина все же есть, и к нему были применены соответствующие санкции.

Мы обращали внимание на решение по препаратам такого типа в мировой практике. Санкции в отношении Срна были минимальными. Минимальные санкции - это предупреждение, а затем 12 месяцев дисквалификации. А семь месяцев - это что-то среднее.

В 10-й статье антидопинговых правил является раздел, согласно которому применяются смягчающие санкции. Было установлено, что футболист не принимал препарат целенаправленно. Плюс признание спортсмена - важный фактор", - сказал Кручек в эфире программы Великий футбол.

Дарио Срна выступает за "" с 2003 года и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. В этом сезоне он успел сыграть 10 игр во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами. Контракт Срны с "Шахтером" заканчивается в 30 июня 2018-го. 35-летний Срна приостановил выступления за "" в сентябре 2017 года. Позже хорвата отстранили от соревнований . Дисквалификация защитника продлится до августа 2018-го.

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