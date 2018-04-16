Кинолента "Женщина на войне" исландского режиссера Бенедикта Эрлингсона, который созданный вместе с Францией, Исландией и Украиной при поддержке Госкино, покажут на 71 международном кинофестивале в Каннах, сообщает Корреспондент .

По данный источника, кинокартина будет представлена в рамках конкурсной программы Неделя критики.

Стоит отметить, в фильме "Женщина на войне" затрагивается проблема деградации окружающей среды, которая передается через борьбу женщины, которая сама, в противовес всему обществу, решает взять на себя миссию защиты природы.

"Мы очень рады, что созданный при поддержке Госкино фильм примет участие в такой престижной программе Каннского кинофестиваля. Это знак эффективной политики в вопросе европейской интеграции украинского кино", - сказал глава Госкино Филипп Ильенко.

Напомним, в этом году Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая.

Кроме того, на Каннском фестиваля ряд картин будут показаны вне конкурса. Среди них "Десять лет в Таиланде" (Апичатпонг Вирасетакун), "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Рон Ховард), "Шпион, который двинулся на север" (Юн Джон-бин), "Мертвые души" (Ван Бинг) и документальный фильм Вима Вендерса "Папа Франциск. Человек слова".

Как сообщал svodka.net ранее, американская компания Netflix пригрозила отозвать свои фильмы от участия в официальной программе организаторам Каннского кинофестиваля.

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