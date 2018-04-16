Это следует из заявления высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Что касается России. Позвольте мне сказать, что мы обсудили с министрами иностранных дел вызовы относительно отношений ЕС с РФ на фоне угрожающего поведения России в контексте таких вопросов в наших отношениях с Россией… Главные из них связаны с Украиной, включая аннексию Крымского полуострова и дестабилизацию на востоке Украины», — заявила высокий представитель ЕС, информирует svodka.net.

Как сообщал Укринформ, в марте 2016 года страны ЕС согласовали руководящие принципы политики в отношении РФ. Речь идет о полной имплементации Минских соглашений, что необходимо для возможного восстановления отношений ЕС-Россия; укреплении отношений с восточными партнерами; усилении внутренней устойчивости ЕС, особенно в связи с возможными энергетическими угрозами и вызовами в сфере кибербезопасности; выборочном взаимодействии с Москвой в вопросах внешней политики, включая Иран, Ближний Восток, мирные переговоры по Сирии; а также противодействии терроризму; поддержке российского гражданского общества.

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