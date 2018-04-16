|В Москве украли советскую барокамеру для тренировки космонавтов - СМИ
|16.04.2018 20:55
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В Москве с парковки украли экспонат столичного Музея космонавтики — сурдобарокамеру СБК-48, в которой проходили испытания советские космонавты. Об этом сообщает со ссылкой на РИА Новости.
Барокамера находилась в реставрационном цехе на предприятии в
Строгино, где должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались
Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты.
"Судя по показаниям заявителя, экспонат "Сурдобарокамера СБК-48" был украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего со стоянки на Первой Лыковской улице", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, убыток составил 300 тысяч рублей.
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