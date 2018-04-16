На плато Наска неподалеку от пустыни Сечура в Перу при помощи дронов и спутниковых снимков ученые обнаружили новые изображения и геоглифы.

По словам экспертов, их оставили представители культуры Наска в период между 200 и 700 годами нашей эры. Всего были найдены 50 изображений, в том числе животных и природных явлений. На основании анализов специалисты пришли к выводу, что по времени происхождения эти узоры гораздо старше ранее обнаруженных подобных рисунков, информирует svodka.net.

Заметим, что ученые пока не могут сказать, зачем древние цивилизации выстраивали огромные изображения, различимые лишь с высоты птичьего полета. Согласно наиболее популярной версии, древние люди создавали изображения, пытаясь подать сигнал инопланетянам.

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