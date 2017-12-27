|В "ДНР" жестко спалились на очередном фейке
|27.12.2017 07:31
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Террористы похвастались в сети видео, которое якобы было снято на разгромленных позициях ВСУ.
Однако блогер Necro Mancer выяснил, что кадры — фейковые, информирует еizvestia.com.
Так, в группе «ВКонтакте» под названием «Сводки от ополчения Новороссии» было представлено «эксклюзивное видео от донецких военкоров».
Правда, его соответствие действительности сразу же вызвало сомнения. Блогер нашел источники, из которых террористы и смонтировали данные кадры. Причем, при создании этого ролика использовали и некоторые моменты из видео с террористами ИГИЛ.
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