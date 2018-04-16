Полиция Манчестера уверяет, что ДТП, в результате которого были
травмированы шесть человек, не связан с терроризмом. случай
произошел около 15.30 Фото: Key 103 News / Twitter В результате
инцидента, который произошел сегодня около 15.30, пострадали шесть
человек, из них четверо могли самостоятельно передвигаться, еще
двое получили травмы ног. О состоянии раненых не сообщается.На
место прибыла полиция, машины и вертолеты "скорой" помощи.В полиции
утверждают, что случай не имеет отношения к терроризму – за
причинение серьезного вреда в результате неосторожного вождения
правоохранители арестовали 80-летнего мужчину.Как пишет издание, он
был одним из шести пострадавших.
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