Полиция Манчестера уверяет, что ДТП, в результате которого были травмированы шесть человек, не связан с терроризмом. случай произошел около 15.30 Фото: Key 103 News / Twitter В результате инцидента, который произошел сегодня около 15.30, пострадали шесть человек, из них четверо могли самостоятельно передвигаться, еще двое получили травмы ног. О состоянии раненых не сообщается.На место прибыла полиция, машины и вертолеты "скорой" помощи.В полиции утверждают, что случай не имеет отношения к терроризму – за причинение серьезного вреда в результате неосторожного вождения правоохранители арестовали 80-летнего мужчину.Как пишет издание, он был одним из шести пострадавших. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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