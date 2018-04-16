Бывший директор ФБР Джеймс Коми сказал, что Дональд Трамп "морально непригоден" быть главой , передает со ссылкой на .

"Президент, который видит моральную равенство в Шарлотсвилле (он не осудил неонацистов после вспышек насилия в этом городе в прошлом году, - Gazeta.ua), который говорит о женщинах и обращается с ними как с куском мяса, постоянно врет о о большой и малое, и настаивает на том, что американцы верят в это; этот человек не подходит для роли президентом на моральных принципах ", - рассказывает Коми в интервью ABC.

На вопрос, считает, что Трамп должен пройти через импичмент, Коми не дал однозначного ответа.

"Импичмент - это вопрос закона, фактов и политики, и это будет определено всеми людьми. Он позволит американскому народу слезть с крючка. Люди в этой стране должны встать, перейти в кабину для голосования и провозгласить их ценности", - добавил экс-директор ФБР.

Дональд Трамп может сократить помощь Украине. Такой сценарий возможен после после вывода из Сирии сил оппозиционной Асада коалции. Это выгодно Трампу учитывая своих избирателей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира