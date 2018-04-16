Новозеландские ученые провели исследования и выяснили причины появления кариеса. Одной из них является сон с открытым ртом.

Сон с открытым ртом сильно высушивает стенки полости, так как она заполняется наружным воздухом, что является причиной обильного слюноотделения. Соответственно, повышается кислотность, разрушающая эмаль на зубах, которая должна защищать от кариеса. Дополнительно возрастает опасность заразиться инфекционным заболеванием, информирует svodka.net.

В свою очередь кариес вызывает заболевания системы ЖКТ.

Причинами открытой ротовой полости во сне могут быть развивающаяся астма, заложенный нос, заболевания нервной системы. Также нужно обязательно посещать дантиста, не реже пары раз в 12 месяцев. Желательно также принять удобное положение в постели, а это значит, что нужно избегать лежания на низкой подушке, так как у запрокинутой головы открывается челюсть. Если есть проблемы со стрессами, то следует перед засыпанием выпить немного настойки из трав, для успокаивающего эффекта.

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