10 апреля капитану задержанного в Украине крымского судна "Норд"
Владимиру Горбенко сообщили о подозрении в совершении преступления
по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным,
звериным или иным водным добывающим промыслом). 11 апреля суд
отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым
Фото: ru.krymr.com "Мы подали апелляцию на второе решение
суда, которым была избрана мера пресечения в виде личного
обязательства", – заявил он. Украинские
пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25
марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море.
Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На
борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала,
что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля
суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его
подозревают в нарушении порядка въезда на временно
оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1
Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна
оштрафовали.10 апреля Горбенко отпустили под залог. После
этого он прибыл на допрос в СБУ. Члены экипажа
"Норда" также были на допросе в СБУ.В этот же день
ему сообщили о новом подозрении – в совершении
преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное
занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом).11
апреля Херсонский суд отпустил Горбенко под личное
обязательство с запретом посещать Крым.
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