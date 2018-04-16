Жители города Вашковцы, что на Буковине обнаружили в местной реке Теплица страшную находку.

Люди вытащили из воды мертвого младенца, он был замотан в полиэтиленовый пакет, передает Нацполиция Черновецкой области.

Тело ребенка обнаружили сегодня, 16 апреля, об этом сразу сообщили соответствующие органы. Эксперты отметили, что имеющихся телесных повреждений у ребенка нет, причина смерти будет устанавливаться,передает со ссылкой на .

"О страшной находке на территории города Вашковцы Вижницкого района в полицию сообщили сегодня утром. По результатам осмотра тела ребенка, видимых телесных повреждений не было обнаружено", - написали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство и начали поиски роженицы. Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

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