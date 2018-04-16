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В сирийской Думе начались столкновения: есть жертвы
16.04.2018 21:25

 Столкновения между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками идут в городе Дума в Восточной Гуте, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает  со сылкой на ТАСС. 

Столкновения вспыхнули в квартале Эр-Рахмани. По словам местных жителей, в одном из расположенных там зданий до освобождения города размещался крупный запас боевиков.

Как сообщал , 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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