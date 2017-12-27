Координатор группы «Информационное сопротивление», член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук озвучил печальный прогноз по окончанию войны на Донбассе

Об этом он рассказал в интервью «Апострофу», информирует еizvestia.com.

«Долгое время Россия ожидала, когда Украина плюнет и скажет, что Минские соглашения похоронены. И Кремль сможет сказать: вот видите, Украина сорвала соглашения, она против мирного диалога. Сейчас Путин пошел на шантаж, когда начал заявлять, что минский формат имеет низкую эффективность, когда начинает выводить своих офицеров из состава СЦКК. Тут уже Украина застыла в предвкушении, мол, завтра можно будет сказать, что Путин сорвал все Минские договоренности», — сказал Тымчук.

По его словам, игра в «кошки-мышки» продолжается не первый год.

«Все понимают, французы, немцы, россияне и, тем более, мы, что Минск — это мертворожденное дитя. Эти разговоры про дорожную карту – не более, чем клоунада. Все это понимают, но нужно делать серьезные лица, потому что альтернативы как бы нет. Сколько будет продолжаться этот цирк, пока непонятно. Но выборы в России (выборы президента РФ в марте 2018 года, — «Апостроф») могут стать какой-то отправной точкой», — уточнил эксперт.

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