«Фурункул» уничтожен: Волонтер рассказал о новых потерях боевиков на Донбассе В районе Светлодарской дуги на Донбассе была уничтожена позиция боевиков «ДНР» под названием «Фурункул», вследствие чего террористы понесли потери живой силы. Об этом в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин, информирует svodka.net. «С одной стороны подключилась небесная канцелярия и начался «метеоритный дождь», а с другой одновременно начала работать неизвестная «Третья сила». Была уничтожена старая (с 2015 года) вражеская позиции «Фурункул». Все воевавшие на Светлодарской дуге в районе посёлка Т………. очень хорошо знают эту передовую позицию врага, она очень много неприятностей и горя нам принесла. Также были серьезно повреждены, а кое-где полностью уничтожены в хлам 6 огневых точек и ВОПов врага. Также поредела живая сила: 2-е 200-х, 3-е 300-х. Очень большое количество контуженных», — информирует он.

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