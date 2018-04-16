Российский поэт и прежний школьный учитель Александр Бывшев, которого ранее суд в РФ приговорил к обязательным работам за стихи о любви к Украине, рассказал, что стал изгнанником на своей родине.

О своей нелегкой жизни через проукраинскую позицию он рассказал в интервью газете «Экспресс», информирует svodka.net.

Честно говоря, я считал, что все будет гораздо серьезнее и на этот раз мне отнюдь не избежать трехлетнего заключения или двух с половиной лет выселения в специальные поселения, как того требовал прокурор. Впрочем меня возмущает сам факт возбуждения дела против меня. За что ?! За то, что я как гражданин имею свою позицию и точку зрения, отличную от той, которую отстаивают путинские пропагандисты?

– возмутился Бывшев.

Кроме того, он отметил, что в России его официально признали террористом.

«Да, эксперты государственного учреждения усмотрели в моих стихах призывы к насилию, дискриминации русских, подстрекательство к восстанию и еще кучу всякой ерунды. Хотя, когда мы с адвокатом обратились к другим авторитетным специалистам, они этот взгляд не поддержали. Однако официально я – террорист», – отметил поэт.

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По словам россиянина, ему очень трудно жить в атмосфере давления власти, но он продолжает бороться.

«Еще труднее выдерживать пренебрежение тех, кто тебя окружает: соседей, бывших коллег, продавщиц в магазине, аптекарей. Я превратился в изгоя в родном городе. Но молчать не могу – видимо, такой характер. Не знаю, что со мной будет. Не знаю, что произойдет с родителями. Однако живу и борюсь дальше, как могу. Новые стихи будут!» – заявил он.

Также, прежний учитель рассказал, что хотел бы жить в Украине, но не может выехать из России из-за того, что у него престарелые родители.

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