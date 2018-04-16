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Международных экспертов не пустили в сирийскую Думу, в России начали блокировать Telegram. Главное за день
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16.04.2018 21:34
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 16
апреля. Инспекция ОЗХО не смогла попасть в Думу, находящуюся под
контролем российско-сирийских сил Фото: ЕРА Делегация
Великобритании при Организации по запрещению химического оружия
заявила на специальном заседании ОЗХО в Гааге, что Россия и
Сирия не допустили инспекторов организации в Думу.Делегация США
заявила, что Россия могла уничтожить улики применения химического
оружия в Думе.Российские СМИ сообщали, что в Думе якобы идут бои
между правительственными войсками и силами оппозиции, хотя еще
неделю назад сообщалось, что повстанцы покинули район.Ракетный удар
Великобритании, США и Франции по Сирии имел правовые обоснования,
хотя и не была санкционирован Организацией Объединенных Наций. Об
этом, выступая перед членами Палаты общин британского парламента,
заявила премьер-министр Тереза Мэй. Отказ правительства согласовать
военную операцию с членами парламента она пояснила соображениями
секретности.Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс
Коми заявил в интервью телекомпании ABC, что президент США
Дональд Трамп не соответствует своей должности с моральной точки
зрения. Коми не исключил, что у России есть компромат на главу
Белого дома.Сторонники армянской оппозиции начали акцию
гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана.
Они пытаются не допустить назначения экс-президента Сержа Саргсяна
премьер-министром. В ходе столкновений с полицией есть
пострадавшие.В РФ начали блокировать доступ к мессенджеру
Telegram. Роскомнадзор направил информацию о блокировке
интернет-провайдерам.Акции российской компании "Русал" на
гонконгской бирже упали до исторического минимума.Фигуранту дела
"украинских диверсантов" в оккупированном Крыму Евгению
Панову зачитали обвинительный приговор. Ему инкриминируют
подготовку взрывов на военных и гражданских объектах. Панов не
признает вину.Исходя из записей прослушки, нет оснований для
привлечения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Назара Холодницкого к уголовной ответственности, усматривается
дисциплинарный проступок. Об этом заявил генеральный прокурор
Украины Юрий Луценко.
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