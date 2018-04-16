"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 16 апреля. Инспекция ОЗХО не смогла попасть в Думу, находящуюся под контролем российско-сирийских сил Фото: ЕРА Делегация Великобритании при Организации по запрещению химического оружия заявила на специальном заседании ОЗХО в Гааге, что Россия и Сирия не допустили инспекторов организации в Думу.Делегация США заявила, что Россия могла уничтожить улики применения химического оружия в Думе.Российские СМИ сообщали, что в Думе якобы идут бои между правительственными войсками и силами оппозиции, хотя еще неделю назад сообщалось, что повстанцы покинули район.Ракетный удар Великобритании, США и Франции по Сирии имел правовые обоснования, хотя и не была санкционирован Организацией Объединенных Наций. Об этом, выступая перед членами Палаты общин британского парламента, заявила премьер-министр Тереза Мэй. Отказ правительства согласовать военную операцию с членами парламента она пояснила соображениями секретности.Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил в интервью телекомпании ABC, что президент США Дональд Трамп не соответствует своей должности с моральной точки зрения. Коми не исключил, что у России есть компромат на главу Белого дома.Сторонники армянской оппозиции начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. Они пытаются не допустить назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. В ходе столкновений с полицией есть пострадавшие.В РФ начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram. Роскомнадзор направил информацию о блокировке интернет-провайдерам.Акции российской компании "Русал" на гонконгской бирже упали до исторического минимума.Фигуранту дела "украинских диверсантов" в оккупированном Крыму Евгению Панову зачитали обвинительный приговор. Ему инкриминируют подготовку взрывов на военных и гражданских объектах. Панов не признает вину.Исходя из записей прослушки, нет оснований для привлечения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого к уголовной ответственности, усматривается дисциплинарный проступок. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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