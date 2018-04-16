Верховный Суд Украины продолжит рассмотрение дела о прекращении гражданства лидера "Руха новых сил", бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили 20 апреля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Судебное заседание по рассмотрению искового заявления Михаила Саакашвили к президенту Украины о признании незаконным и отмене указа от 26 июля 2017 года № 196/2017 в части прекращения гражданства Украины М. Саакашвили состоится 20 апреля 2018 года в 10:00 в помещении Кассационного административного суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запланированное на 13 апреля судебное заседание не состоялось в связи с болезнью судьи, которая входит в состав коллегии судей,передает со ссылкой на .

Напомним, в марте 2018 года Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал стороне защиты лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили в обеспечении участия президента Украины Петра Порошенко в процессе.

Ранее суд отклонил жалобу защиты экс-президента Грузии, руководителя "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, которое было подано после отказа Государственной миграционной службы Украины (ГМС) в предоставлении Саакашвили статуса беженца.

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