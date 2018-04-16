Ключевая роль в выстраивании отношений между Россией и Западом отводится Германии, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд цвет.

«По крайней мере, в этом вопросе коалиция выступила сплоченно. Необходимым и адекватным удар возмездия и устрашения по сирийским целям назвали как сама федеральный канцлер, так и главы оборонного и внешнеполитического ведомств ФРГ», — говорится в статье, информирует svodka.net.

«После Второй мировой войны немцы держат максимальную дистанцию от любых военных операций: применение оружия в немецкой политике считается признаком несостоятельности, а иногда — отчаяния. Однако иногда — как в данном случае — без него не обойтись», — указывает журналист.

По мнению Вашингтона, ракетный удар отбросит сирийскую программу по разработке химоружия — которой вообще не должно было быть — на несколько лет назад. «О смене режима никто больше не говорит; Запад уже не раз обжигался на этом. Без учета личных мотивов Трампа, в ночь на субботу речь шла в большей степени о том, чтобы послать устрашающий сигнал Асаду — а также всем тем мировым правителям, которые внимательно следят в эти дни за тем, сможет ли использование объявленного вне закона «оружия террора» остаться безнаказанным».

Как пишет обозреватель, крылатые ракеты Трампа, Макрона и Мэй стали посланием не только для Асада и других потенциальных военных преступников, но и для Путина. «Москва не только выступила гарантом того, что Асад избавился от химического оружия. Кремль мог бы запретить режиму, который выживает только благодаря российской помощи, использовать спрятанное или произведенное заново оружие. Однако Путина гораздо меньше, чем Запад, терзают угрызения совести при реализации собственных интересов, одним из которых является укрепление российских позиций на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

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«Продолжать игнорировать, преуменьшать или оправдывать внешнюю политику Путина в духе КГБ было не просто опасно с точки зрения последствий для оборонной политики, но и стало бы предательством в отношении наших собственных ценностей», — уверен автор публикации.

«Самую точную позицию в отношении Путина, его методов и целей в Берлине представляет канцлер Меркель, — считает Колер. — Не может не радовать тот факт, что новый глава МИД ФРГ не смотрит на отношения с Москвой сквозь розовые очки «восточной политики», что нередко случается между социал-демократов (а иногда даже и в рядах ХСС). Реализм дается непросто — ведь именно Германии выпадает ключевая роль в формировании отношений между Западом и Россией».

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