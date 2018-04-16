Журналисту азербайджанского происхождения Фикрату Гусейнову вернули паспорт. Об этом сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

"Адвокат Дмитрий Мазурок, когда судья раздавал документы сторонам, забрал паспорт Гусейнова. Прокурор хотел возразить. Адвокат: каких либо решений об изъятии паспорта пока нет, меры пресечения относительно Фикрата Гусейнова сейчас не действуют", - говорится в сообщении.

Отметим, что азербайджанский оппозиционный журналист Фикрат Гусейнов 14 октября был задержан в аэропорту "Борисполь", в Киеве по запросу Азербайджана, несмотря на то, что покинул эту страну 10 лет назад и уже 4 года является гражданином Нидерландов.

Напомним, Гусейнов обратился к международному сообществу, США, ЕС и Королевства Нидерландов с помощью покинуть Украину.

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