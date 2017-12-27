|Сегодня в Украине преимущественно без осадков
|27.12.2017 07:41
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Сегодня на большей части территории Украины синоптики осадков не прогнозируют, передает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“27 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь”, — говорится в сообщении.
Ветер ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, в Карпатах — кое-где ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.
Температура установится на уровне 3-8 ° тепла, в южной части — 8-12 °.
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