Сегодня на большей части территории Украины синоптики осадков не прогнозируют, передает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“27 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатах и ​​на Закарпатье небольшой дождь”, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, в Карпатах — кое-где ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.

Температура установится на уровне 3-8 ° тепла, в южной части — 8-12 °.

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