В метрополитене Харькова 15 апреля нашли неизвестный предмет, который оказался страйкбольной шумовой гранатой. Об этом сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"15 апреля около 22:40 в вагоне электропоезда на станции метро "Победа" граждане обнаружили предмет конусной формы с чекой", - отметили в полиции.

Эвакуировали 70 человек, при этом движение поездов не останавливалось. Все поезда направлялись до станциии метро "Алексеевская".

"По данным специалистов взрывотехнической службы, найденный предмет является страйкбольного шумовой гранатой. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений", - рассказали в отделе коммуникации.

Напомним, из-за сообщения о минировании здания Белгород-Днестровского горрайонного суда в Одесской области эвакуировали 30 человек.

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