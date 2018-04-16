Цены на яблоки в новом сезоне могут опуститься ниже 0,25$/кг, прогнозируют эксперты Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

“В текущем сезоне цены несколько выровнялись (до 0,39$) в связи с аномальными потерями урожая яблок в ЕС вследствие поздних заморозков весной 2017 года, однако уже в сезоне 2018/19 гг. цена может “пробить” антирекорд прошлого сезона и упасть ниже 0,25$”, – сообщается на Facebook-странице УПОА, информирует svodka.net.

По оценкам аналитиков УПОА, средняя оптовая цена на десертное яблоко, которую получал украинский фермер, снизилась в четыре раза в последние девять лет.

Согласно их данным, в сезоне 2007/08 гг. средняя отпускная цена на яблоко составляла 0,99$/кг, в прошлом сезоне (2016/17 гг.) – немного ниже (0,25$/кг). Выручка производителя яблок от 1 кг выращенной продукции упала в четыре раза в течение девяти сезонов.

“При таких ценах на яблоко инвестиции в современные яблоневые сады вообще никогда не окупятся. Ведь сейчас закладка современного сада со строительством хранилища, сортировочной и упаковочной линии в среднем обойдется не менее чем в $100-110 тыс./1 га – это без учета оборотных средств и процентов по кредитам”, – поясняют эксперты.

Читайте: В Украине упали цены на овощи из борщового набора

Сводка.нет - Новости Украины и Мира