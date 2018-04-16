Экипаж Международной космической станции вскоре приступит к не только довольно интересного, но и очень важного с точки зрения перспектив космической колонизации эксперимента. Грузовик Dragon частной аэрокосмической компании SpaceX доставил на МКС замороженные запасы половых клеток человека. Задача эксперимента — проверка, как они поведут себя в условиях космоса.

Прошедшие опыты на сперме быков и морских ежей показали, что половые клетки начинают двигаться раньше в невесомости, чем на Земле, но при этом они хуже или почти не сливаются с яйцеклетками. Это все может породить проблемы с зачатием детей в космосе, информирует svodka.net.

На сегодняшний момент одна из основных опасностей, стоящих на пути нашего преобразования в «межпланетный вид», связанная с высоким уровнем космической радиации. Специалисты отмечают, что наибольшую угрозу это излучение несет для половых клеток, которые вынуждены проходить через несколько фаз деления, прежде чем они становятся готовыми для оплодотворения.

Тем не менее более ранние опыты по размножению насекомых, рыб, морских ежей и других животных, которые проводились на борту МКС, показали, что ничто в принципе не препятствует продолжению рода в невесомости, однако на половых клетках приматов такие опыты не проводились. Вдобавок к этому, опыты по оценке жизнеспособности потомства не проводились в принципе из-за технической невозможности разводить сотни мышей или других животных на борту станции в один и тот же момент времени.

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Первые опыты на человеческих половых клетках начнутся на борту МКС в ближайшие недели. Экипаж станции разморозит образцы спермы, недавно выведены на орбиту, и отправит сперматозоиды в «свободное плавание».

Сначала планируется обработать эти клетки двумя наборами сигнальных молекул, имитирующих химическую среду матки. Один из них заставит сперматозоиды самостоятельно двигаться, а второй — запустить цепочку реакций, предшествующих их слияния с яйцеклеткой. Экипаж станции получит несколько десятков фотографий клеток, а затем заморозит их и отправит обратно на Землю для дальнейшего изучения.

Эти эксперименты, как биологи надеются, помогут понять, есть ли различия в поведении человеческих и животных половых клеток при жизни в космосе, и укажут на то, насколько вероятно «естественное» зачатия в невесомости.

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