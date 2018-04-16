В российской делегации назвали внеочередное заседание исполнительного совета ОЗХО "сотрясанием воздуха" из-за нежелания принять резолюцию РФ и Ирана об условиях допуска экспертов на место химатаки в Думе. На заседание ОЗХО прессу не пустили Фото: ЕРА Он назвал проект решения "сбалансированным документом", который вызвал "у наших западных партнеров панику".Как сказал Шульгин, в документе содержался призыв всем ко сторонам обеспечить безопасность для работы экспертов во время их пребывания в Думе.По его мнению, заседание совета ОЗХО обернулось "сотрясанием воздуха".В Гааге 16 апреля в закрытом режиме прошло внеочередное заседание совета ОЗХО в связи с ситуацией в Сирии.В Организацию по запрещению химического оружия входит 190 государств. Совет является исполнительным органом ОЗХО и состоит из 41 участника.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля. Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки озхо заседание оружия химического апреля Теги: мир