В российской делегации назвали внеочередное заседание
исполнительного совета ОЗХО "сотрясанием воздуха" из-за нежелания
принять резолюцию РФ и Ирана об условиях допуска экспертов на место
химатаки в Думе. На заседание ОЗХО прессу не пустили Фото: ЕРА Он
назвал проект решения "сбалансированным документом", который вызвал
"у наших западных партнеров панику".Как сказал Шульгин,
в документе содержался призыв всем ко сторонам обеспечить
безопасность для работы экспертов во время их пребывания
в Думе.По его мнению, заседание совета ОЗХО обернулось
"сотрясанием воздуха".В Гааге 16 апреля в закрытом режиме прошло
внеочередное заседание совета ОЗХО в связи с ситуацией в Сирии.В
Организацию по запрещению химического оружия входит 190 государств.
Совет является исполнительным органом ОЗХО и состоит
из 41 участника.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация
стала ответом на предполагаемое применение химического
оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7
апреля. Всемирная организация
здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки
стали 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые
шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные
страны обвиняют в химатаке сирийское
правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств применения химического оружия.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира