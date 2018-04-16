Решение о новых санкциях США против России будет принято в скором будущем. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы рассматриваем дополнительные санкции против России и решение будет принято в скором будущем", - сообщила Сандерс.

Напомним, посол США в России Джон Хантсман направил в Министерство иностранных дел России письмо, в котором говорится о подготовке новых санкций против РФ - за поддержку сирийского президента Башара Асада.

В первой части письма говорится о мотивации силовой операции, проведенной относительно Сирии американцами и их союзниками. Во второй - что Вашингтон намерен ввести в отношении него новые санкции. На этот раз - "за поддержку сирийского режима".

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