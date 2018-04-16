В Москве на митинг вышли люди, которые возмущены вмешательством Федеральной службы безопасности России в конфиденциальность использования мессенджера Telegram.

Акция протеста проходит у здания ,передает со ссылкой на .

Люди не хотят мириться с тем, чтобы государство имело свободный доступ к их данным в Telegram, прежде только к перепискам.

"Мы были на акции против того, чтобы государство вмешивалось в тайну переписки", - заявил участник Анатолий Капустин.

Митингующие запускали бумажные самолетики - элемент логотипа Telegram. В целом акция протеста проходила мирно, однако полиция задержала 8 ее участников. Задержанных доставили в отделение полиции "Мещанский" для "проверки документов". Основатель Тelegram Павел Дуров не присутствовал на акции протеста.

Блокировка мессенджера Telegram началось тогда, когда в компании отказались предоставлять ключи дешифровки сообщений пользователей. Спецслужба подала иск в суд на Telegram и выиграла его.

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