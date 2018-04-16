Бензин толкают вверх рост мировых нефтяных котировок и угроза введения заградительных квот на импорт топлива

Крупнейшее за 80 лет открытие Эмиратом Бахрейн нового месторождения нефти в Персидском заливе в начале апреля могло бы обрушить мировые цены. Но вместо падения, цена нефти Brent на протяжении 9-13 апреля взлетела до $73,3/бар. Этот самое значительный рост за последние 4 года – с тех пор как США приняли первые меры против нефтяного картеля ОРЕС. В Вашингтоне тогда взялись активно наращивать добычу, в то время как государства договора ОРЕС+ ее сокращали, пытаясь удержать высокие цены, информирует svodka.net.

Для Украины, с ее очень слабой государственной нефтяной политикой, скачок мировых цен стал неприятной неожиданностью. Укрепление гривны позволило весной стабилизировать и даже немного снизить стоимость топлива на заправках. Что не типично для нашего рынка – начало посевной обычно приводит к увеличению спроса и росту цен.

Если период роста нефтяных котировок продолжится, украинскому рынку придется забыть о ценовой стабильности. А трейдеры будут вынуждены скорректировать свои цены вслед за мировым рынком. Пессимистический сценарий сулит увеличение стоимости топлива на АЗС на 30-40% уже к 18 апреля.

К тому же, на эту дату намечено другое важное событие всеукраинского масштаба – единственный работающий в Украине крупный НПЗ (Кременчугский) готовится подать профильной комиссии МЭРТ предложение начать официальное расследование многочисленных нарушений при импорте нефтепродуктов в 2017 году.

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Квоты будут нескоро, но паника начнется уже сейчас

Чтобы спасти производство, этот НПЗ предложит властям свой вариант введения заградительных квот. Предположительно они увеличат цену импорта нефтепродуктов производства РФ на 35% и Белоруссии на 25%. При этом инициаторы расследования будут апеллировать к интересам обороны и недопустимости критической торговой зависимости от двух указанных стран.

Введение квот снимает эту проблему. Оно позволит вывести на первые роли в украинском импорте страны Каспийского бассейна и некоторые государства НАТО, такие как Литва, Польша и Румыния. А вырученные средства помогут государству нарастить внутреннее производство дизтоплива. Появится перспектива восстановления простаивающих НПЗ в Одессе и Херсоне. Но все это дело отдаленного будущего.Пока же украинскому рынку грозит очередной ценовой стресс, поскольку планы введения квот совпадают с сезоном ажиотажного спроса и всплеском мировых цен на нефть. Спасти украинцев от шока может только снижение нефтяных котировок: если Brent вернется к привычному для последнего года уровню в $56-$62/бар, цены на заправках смогут устоять.

Бахрейн нам в помощь

До сих пор Бахрейн, занимающий 67-е место в мире по запасам, особой роли на мировом рынке не играл. А влияние этой миниатюрной страны на нефтяные цены было очень незначительным. Однако ситуация вскоре может измениться — 3 апреля государство заявило об открытии нового гигантского месторождения нефти. Впрочем, эта нефтяная сенсация, при всем ее солидном весе, пока еще не способна сгладить шок мирового рынка от новой дестабилизации в Ливии.

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По оценке DeGolyer & MacNaughton Corp., новое месторождение Bahrain Al-Khaleej, относится к разряду крупных. Оно сопоставимо по запасам с главными нефтегазовыми сенсациями 2011-2013 годов: открытой тогда в Средиземном море веренице месторождений Leviathan, Tamar, Aphrodite и Zohr.

Извлекаемые запасы месторождения в Бахрейне составляют 600 млн тонн нефти и 0,4 трлн куб м природного газа, которые залегают в сланцевых породах. До этого открытия, добыча нефти в Катаре составляла по 134 тыс./бар в сутки. Больше половины этого объема приносили открытые еще в 1990-х годах несколько сот скважин нефтяного поля Al-Shaheen, которое принадлежит компаниям Total и Qatar Petroleum.

По причине сравнительно небольшой добычи, Бахрейн не входит в нефтяной клуб ОРЕС. Крупная нефтедобывающая соседняя страна, Королевство Саудовская Аравия, активно использует территорию Бахрейна для того чтобы обходить квоты нефтяного картеля на экспорт нефти. Открытие нового бахрейнского месторождения способно вывести этот обход на новый уровень, и увеличить предложение нефти на мировом рынке. Что, конечно, будет провоцировать снижение нефтяных цен.

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